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"البنا" يناقش مع وزير إماراتي سُبل التعاون في مجال التبادل الزراعي

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مصراوي Masrawy

"البنا" يناقش مع وزير إماراتي سُبل التعاون في مجال التبادل الزراعي

07:34 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

عبد المنعم البنا وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خطاباً من الدكتور ثاني بن أحمد الزويدى وزير التغير المناخى والبيئة الإماراتي، ثمن خلاله الجهود والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة المصرية لضمان سلامة الصادارت الزراعية المصرية.

وكشف الخطاب، ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين والإمارات في جميع المجالات وعلي رأسها التبادل الزراعي.

وأكد الزويدى، في خطابه، حرص الإماراتية على ضمان سهولة دخول الحاصلات الزراعية التي طبقت شروط السلامة والأمان، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات التي اتخذتها إدارة الحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة تهدف إلى ضمان سلامة المنتجات الزراعية وصحة المستهلك.

ولفت الوزير الإماراتي، إلى أنه تم الاتفاق مع وفد وزارة الزراعة خلال جلسة التباحث بشأن الصادرات الزراعية المصرية، على رفع الحظر عن استيراد الحاصلات الزراعية المصرية، بعد الإجراءات التي اتخذتها مصر والخاصة بإرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات.

وكان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن عن نجاح المفاوضات المصرية مع دول الخليج، وموافقة دول البحرين، الكويت، والامارات العربية المتحدة على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التي عقدها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة مع نظرائه بدول البحرين، والكويت، والامارات.

وأكد وزير الزراعة، استكمال جهود الوزارة في الحفاظ على قيمة مصر التصديرية، من خلال فتح أسواق جديدة لحاصلاتها ومنتجاتها الزراعية بالخارج، خاصة بعد القرار الوزاري المشترك لوزارتي الزراعة والتجارة.

وأشار البنا، إلي ضرورة اخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي في حالة الشك في إصابتها، وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.

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