«انسحاب دور النشر وإلغاء الندوات».. هل فشل معرض الأقصر للكتاب؟ (صور)

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كتبت:- أماني خيري

"رغم انخفاض أسعار الكتب التابعة للهيئة العامة للكتاب بمعرض الأقصر الثالث للكتاب، والمقام خلال الفترة من 23 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر، بساحة ميدان أبو الحجاج، إلا أن الإقبال على الشراء منخفض.

وقال صابر عبد العزيز، مدير بمنافذ بيع الهيئة العامة للكتاب، إن هناك تخفيضات هائلة بمعرض الكتاب وصلت لـ10 و20 و50%، إذ وصل سعر بعض الكتاب لجنيهين، وهناك بعض الإصدارات لدور النشر من الكتب الدينية والتاريخية والأدبية والقانونية بلغ سعرها 3 و5 جنيهات، ورغم ذلك فالإقبال ضعيف، وهذه المرة هي الأقل إقبالا بمعرض الكتاب، ويرجع ذلك إلى انسحاب كثير من دور النشر.

واشتكى عمرو عبد المنعم، مسؤول بيع بأحد دور النشر، من عدم وجود دعاية كافية عن المعرض للمواطنين، لافتا إلى أن المشاركين تحملوا تكاليف الترويج لأنفسهم بالمعرض.

وذكر عبد المنعم أن أغلب المشاركين في المعرض يتبعون قطاع الثقافة، واختفت مشاركة دور النشر الخاصة، على عكس العامين الماضيين.

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ويشارك بمعرض الأقصر للكتاب: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الخدمة الروحية، الرصيد الأجنبي، المركز القومي للترجمة، دار تويا للنشر والتوزيع، صندوق التنمية الثقافية، الهيئة العامة للثقافة، أحفادنا للنشر والتوزيع، المجلس الأعلى للثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية.

وأبدى عدد من المواطنين داخل المعرض استيائهم بسبب إلغاء الندوات الثقافية، التي كانت تقام بشكل مستمر بحضور أشهر الكتاب والمثقفين، واستبدالها بعروض وحفلات فنية للآلات الشعبية.