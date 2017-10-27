انطلاق بطولة العالم لكرة السرعة في شرم الشيخ

جنوب سيناء - داليا منير:

انطلقت اليوم الجمعة أولى فعاليات بطولة العالم لكرة السرعة رقم 29 للكبار والناشئين، بالصالة المغطاة في المدينة الشبابية بحي النور في مدينة شرم الشيخ، والتي تستمر إلى 30 أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

تشارك في البطولة فرق 17 دولة، هي: الجزائر، وتونس، وبولندا، واليابان، والبحرين، ولبنان، والكويت، والسودان، وجنوب السودان، وألمانيا، وفرنسا، والكاميرون، وليبيا، والإمارات، وفلسطين، والهند، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

حضر اافتتاح عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والمصري لكرة السرعة، والمستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد المصري للعبة، وأحمد لطفي رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وعلي أنور وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، واللواء محمود عيسي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نائبًا عن المحافظ اللواء خالد فودة.​