كونتي غاضب من «أنباء التمرد» في تشيلسي

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أعرب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن استياءه الشديد من التقارير الصحفية التي نشرت في الأونة الأخيرة منتقدة أسلوبه في التدريب، وذلك بعدما قاد تشيلسي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي قبل أن يعاني من اهتزاز النتائج هذا الموسم وابتعاده عن المتصدر الحالي مانشستر سيتي بفارق 9 نقاط كاملة، لتخرج بعض التقارير الصحفية لتهاجم المجهود الكبير الذي يبذله لاعبي البلوز في التدريبات الأمر الذي أثر على نتائجهم في الدوري وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وارتبط مؤخرًا اسم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لخلافة كونتي بعد إقالة أنشيلوتي من تدريب بايرن ميونيخ مؤخرًا، كما أوضح "فور فور تو" أن اللاعبين الكبار في تشيلسي أرسلوا رسالة إلى المدرب المساعد لأنشيلوتي في تشيلسي سابقًا ستبف هولاند لإخباره بافتقادهم إياه في ستامفورد بريدج قبل أن يؤكد كونتي على أن هولاند تواصل معه لنفي ذلك الأمر كليًا.

وأوضح كونتي أنه اعتاد على هذا الأمر في السابق من خلال محاولات بعض الأشخاص للإيقاع بينه وبين اللاعبين وبينه وبين الإدارة مشيرًا إلى أن الأمر ككل يفتقد إلى الإحترام لشخص هولاند، مؤكدًأ على أنه يتقبل أن تروج الصحف لشائعة رغبة تشيلسي في إقالته أو عدم حب اللاعبين له، ولكن من الصعب تقبل إقحام اسم شخص لإفتعال مشكلة.

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وأضاف كونتي أنه أمر مؤسف أن يجبر هولاند على إرسال رسالة له للتأكيد على عدم صحة ما تتداوله الصحف ومخبرًا إياه على استعداده إجراء حوار لتوضيح هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه من الصعب للغاية أن يضع شخص ما في مثل الموقف بسبب لصحافة.

وأكد كونتي أنه إذا أرادت الصحف الإنجليزية ضربه فهو مستعد أن يتم ضربه بشكل مباشر دون إقحام أشخاص أخرين في الأمر فهو لا يحب ذلك الموقف.

وعن الأنباء الخاصة بتولي أنشيلوتي المهمة الفنية للفريق خلفًا له، قال كونتي أن أنشيلوتي من الأصدقاء المقربين له وأنه على تواصل دائم معه، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بما تتناوله الصحف عن مستقبله.