أليجري حزين لعدم مواجهة بونوتشي

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أعرب المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري عن حزنه الشديد لعدم مواجهة مدافعه السابق ليوناردو بونوتشي في قمة الدوري الإيطالي غدًا التي سيحتضنها ملعب سان سيرو بين اليوفي وميلان وذلك لغياب المدافع الدولي الإيطالي عن المباراة بداعي الإيقاف، ورحل بونوتشي عن صفوف يوفنتوس الصيف الماضي تجاه الروسونيري في صفقة مدوية بسبب خلافاته مع مدرب السيدة العجوز أليجري وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتلقى يوفنتوس هذا الموسم ثلث عدد الأهداف التي اهتزت بها شباك الفريق الموسم الماضي بعد مرور 10 مباريات فقط وذلك بعد رحيل بونوتشي إلى ميلان، إلا أن الطرد الذي تعرض له بونوتشي في فوز ميلان في الجولة الماضية إلى كييفو بنتيجة 4-1 سيحرمه من مواجهة فريقه السابق غدًا.

وأوضح أليجري أنه على مدار السنوات السبع الماضية كان بونوتشي لاعبًا مؤثرًا ليوفنتوس وكان من الجيد مواجهته بعد رحيله إلا أن الظروف لم تسمح بذلك.

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ويعاني يوفنتوس من عدم ثبات في المستوى هذا الموسم وذلك بعدما خسر الفريق سلسلة المباريات دون تعرض للهزيمة على ملعبه عقب سقوطه أمام لاتسيو بنتيجة 2-1 في بداية الشهر الجاري، كما يتخلف اليوفي بفارق نقطيتن عن نابولي في صدارة جدول الترتيب.

وعن إمكانية الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي هذا الموسم، قال أليجري أن الفريق لم يشبع بعد من التتويج بالبطولات مشيرًا إلى أن أرقام الفريق الحالية أفضل من نظيرتها في نفس الفترة الموسم الماضي، مؤكدًا على أن نابولي قدم مستويات استثنائية هذا الموسم ولكن يبقى الفارق بين الفريقين هو ركلتين جزاء مهدرتين.

وأضاف أليجري أن سباق الفوز بالدوري يحسم فقط في الجولة الأخيرة وستكون هناك مباريات ملحمية في الجولات الأخيرة من الدوري سيحسم فيها اللقب.