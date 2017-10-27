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برلماني عن قتل 13 إرهابيًا اليوم: الأمن قادر على محو جميع التكفيريين

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مصراوي Masrawy

برلماني عن قتل 13 إرهابيًا اليوم: الأمن قادر على محو جميع التكفيريين

07:25 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

برلماني عن قتل 13 إرهابيًا اليوم: الأمن قادر على محو جميع التكفيريين

النائب ثروت بخيت

القاهرة- مصراوي:

وصف النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، تصفية قوات الشرطة لـ13 من العناصر التكفيرية بالكيلو 175 في طريق الخارجة- أسيوط بأنها ثأر لزملائهم الذين استشهدوا الجمعة الماضية بطريق الواحات، وثأرً لمصر.

وأوضح بخيت أن الشعب المصري ينتظر المزيد من قوات الأمن، للقضاء على البؤر الإرهابية، وبؤرة العشماوي، مطالباً بالقضاء على جميع الإرهابيين في .

وأكد عضو مجلس النواب سعادة الشعب المصري بهذه الخطوة، والخطوات التي تليها، مضيفاً: "نريد في الأيام القادمة، أن نسمع أخبار القضاء على الإرهابيين، المتناثرين في الصحراء جميعاً".

وشدد بخيت على قدرة جهاز الأمن على محو كل الإرهابيين في مصر، وانتظار المصريين الكثير منه، لرفع معنويات الشعب، ورفع معنويات جنود جهاز الشرطة ايضاُ.

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