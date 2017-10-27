أطباء التكليف يدخلون في اعتصام مفتوح بدار الحكمة لحين تنفيذ مطالبهم

كتب- أحمد جمعة:

نظم أطباء دفعة تكليف 2014 ونائي 2015، وقفة احتجاجية اليوم الجمعة، أمام دار الحكمة (نقابة الأطباء) للاعتراض على ما أسموه تعسف وزارة الصحة.

وأعلن المحتجون، الدخول في اعتصام مفتوح حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.

وقال الأطباء، إنهم فوجئوا أثناء تقديمهم لحركة النيابات أن عدد نيابات هزلية في كل من مستشفيات الصحة ومستشفيات هيئة الأمانة والمركز المتخصصة هذا بالإضافة إلى عدم فتح عدد من المستشفيات المتميزة في كل من مستشفيات الصحة والأمانة مع العلم أن فترة النيابة هي فترة تدريب للطبيب في بداية حياته العملية.

وأشار الأطباء إلى أنهم فوجئوا أيضا بفصل هيئة المستشفيات التعليمية عن وزارة الصحة واشتراط الهيئة حصول الطبيب المكلف على تقدير "جيد جدًا عام، وجيد جدًا" بمادة التخصص ليس ذلك فقط بل أعطت وزارة الصحة الحق لـ٤ دفعات للتقديم بها بدلًا من دفعة واحدة وهي نائي ٢٠١٥ مركزي ٢٠١٤، مما يقلص الأمل في التعليم والتدريب.

وأضاف أطباء التكليف أنه "وعقب الاعلان عن هذه الشروط توجهنا بوفد من ممثلين الدفعات بمختلف الجامعات إلى وزارة الصحة وبعد عدة مفاوضات لم نتمكن من زيادة عدد النيابات لعدد يكفي لتعليم هذا العدد من الأطباء كما لم نتمكن من فتح المستشفيات المتميزة في وزارة الصحة، أما عن هيئة المستشفيات التعليمية فكان الرد مجحفًا بأنه لم ولن تستجيب لأي من محاولاتنا".

ولفت الأطباء، إلى أنهم قاموا بالتواصل مع عدد من نواب اللجنة الصحية بمجلس الشعب للمساعدة في التفاوض مع الوزارة وهيئة المستشفيات التعليمية ولكن لم تأت بنتيجة بعد.

وطالب الأطباء بزيادة عدد الاحتياجات أو النيابات بمستشفيات الصحة وهيئة الأمانة والمراكز المتخصصة هذا إلى جانب فتح المستشفيات المتميزة التي لم تفتح أبوابها بعد لتعليم وتدريب الأطباء بالتخصصات المختلفة.

وطالبوا أيضا بضرورة اقتصار التقديم لهيئة المستشفيات التعليمية من حق دفعة مركزي ٢٠١٤ نائي ٢٠١٥ فقط، وزيادة عدد الاحتياجات والنيابات بالهيئة.

يذكر أن أطباء التكليف قاموا بالعديد من الوقفات اﻻحتجاجية منذ الثلاثاء الماضي.