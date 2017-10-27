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بريطانيا: لن نعترف بإعلان برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا

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مصراوي Masrawy

بريطانيا: لن نعترف بإعلان برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا

07:05 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

بريطانيا: لن نعترف بإعلان برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

لندن - (أ ش أ)

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم /الجمعة/ إن المملكة المتحدة لن تعترف بتصويت البرلمان الكتالوني بشأن إعلان الانفصال الإقليم عن إسبانيا.

وأضاف المتحدث - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - أن إعلان الانفصال مبني على تصويت أعلنت المحاكم الإسبانية عدم قانونيته، معربا عن استمرار رغبة بريطانيا في دعم سيادة القانون واحترام الدستور الإسباني والحفاظ على الوحدة الإسبانية.

وكان البرلمان الكتالوني قد صوت - في وقت سابق اليوم - لصالح إعلان الانفصال عن إسبانيا.. فيما وافق مجلس الشيوخ الإسباني على فرض الحكم المباشر على إقليم "كتالونيا".

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Asha

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مصراوي Masrawy

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