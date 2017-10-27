أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس إقليم كتالونيا يطالب إسبانيا بتغليب قوة الحجة على حجة القوة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس إقليم كتالونيا يطالب إسبانيا بتغليب قوة الحجة على حجة القوة

07:03 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

رئيس إقليم كتالونيا يطالب إسبانيا بتغليب قوة الحجة على حجة القوة

رئيس إقليم كتالونيا

مدريد - (أ ش أ)

قال رئيس إقليم كتالونيا "كارليس بويجديمونت" اليوم الجمعة إن شعبه يفضل دائما قوة الحجج، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وذكرت "سي إن إن" الأمريكية أن هذا يأتي ردا على تصريح رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك" الذي أشار فيه إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التعامل فقط مع إسبانيا عقب موافقة البرلمان الكتالوني على إعلان الاستقلال ، حيث قال " لم يتغير شيء للاتحاد الأوروبي ، إسبانيا ستظل المحور الوحيد بالنسبة لنا ، آمل أن تُغلب الإسبانية قوة الحجة وليس حجة القوة".

وكان رئيس البرلمان الكتالوني قد أكد أنه تم الموافقة على إعلان الاستقلال بعدد 70 صوتا لصالح إعلان الانفصال ، و 10 أصوات ضده ، وامتنع إثنان عن التصويت ، فيما وافق مجلس الشيوخ الإسباني على فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا".

هذا المحتوى من

238d0b3a75.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بريطانيا: لن نعترف بإعلان برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا

    أخبار

  • الناتو: أزمة كتالونيا شأن داخلي يجب أن تحله الحكومة الإسبانية

    أخبار

  • الخارجية الأمريكية: كتالونيا جزأ لا يتجزأ من إسبانيا

    أخبار

  • رئيس وزراء بلجيكا يدعو إلى حل أزمة كتالونيا عبر الحوار

    أخبار

إعلان

ab2b7439f7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
واشنطن والاتحاد الأوروبي يدعمان الحكومة الإسبانية في ملف كتالونيا

واشنطن والاتحاد الأوروبي يدعمان الحكومة الإسبانية في ملف كتالونيا

الحكومة الألمانية تعلن معارضتها لاستقلال كتالونيا

الحكومة الألمانية تعلن معارضتها لاستقلال كتالونيا

الناتو: أزمة كتالونيا شأن داخلي يجب أن تحله الحكومة الإسبانية

الناتو: أزمة كتالونيا شأن داخلي يجب أن تحله الحكومة الإسبانية

الحكومة الإسبانية تحصل على سلطات "غير مسبوقة" لمواجهة أزمة كتالونيا

الحكومة الإسبانية تحصل على سلطات "غير مسبوقة" لمواجهة أزمة كتالونيا