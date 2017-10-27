رئيس إقليم كتالونيا يطالب إسبانيا بتغليب قوة الحجة على حجة القوة

مدريد - (أ ش أ)

قال رئيس إقليم كتالونيا "كارليس بويجديمونت" اليوم الجمعة إن شعبه يفضل دائما قوة الحجج، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذا يأتي ردا على تصريح رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك" الذي أشار فيه إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التعامل فقط مع إسبانيا عقب موافقة البرلمان الكتالوني على إعلان الاستقلال ، حيث قال " لم يتغير شيء للاتحاد الأوروبي ، إسبانيا ستظل المحور الوحيد بالنسبة لنا ، آمل أن تُغلب الحكومة الإسبانية قوة الحجة وليس حجة القوة".

وكان رئيس البرلمان الكتالوني قد أكد أنه تم الموافقة على إعلان الاستقلال بعدد 70 صوتا لصالح إعلان الانفصال ، و 10 أصوات ضده ، وامتنع إثنان عن التصويت ، فيما وافق مجلس الشيوخ الإسباني على فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا".