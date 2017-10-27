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مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: حصار غوطة دمشق إنتهاك خطير

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مصراوي Masrawy

مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: حصار غوطة دمشق إنتهاك خطير

07:03 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: حصار غوطة دمشق إنتهاك خطير

حصار غوطة دمشق

نيويورك - (أ ش أ)

وصف المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة حصار السورية لضواحي العاصمة دمشق - غوطة دمشق الشرقية - بالإنتهاك الخطير ، مطالبا بضرورة السماح بوصول الإمدادات الغذائية والطبية إلى المدنيين في الداخل.

وأوضح زيد الحسين ـ في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) اليوم الجمعة ـ إن سكان ضواحي الغوطة الشرقية في دمشق يواجهون حالة إنسانية طارئة ، لافتا إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في المنطقة التي تتعرض للحصار.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد دعت - في وقت سابق اليوم - إلى وصول المساعدات إلي ريف دمشق في سوريا ، مطالبة بالسماح بوصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

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