مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: حصار غوطة دمشق إنتهاك خطير

نيويورك - (أ ش أ)

وصف المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة حصار الحكومة السورية لضواحي العاصمة دمشق - غوطة دمشق الشرقية - بالإنتهاك الخطير ، مطالبا بضرورة السماح بوصول الإمدادات الغذائية والطبية إلى المدنيين في الداخل.

وأوضح زيد الحسين ـ في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة ـ إن سكان ضواحي الغوطة الشرقية في دمشق يواجهون حالة إنسانية طارئة ، لافتا إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في المنطقة التي تتعرض للحصار.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد دعت - في وقت سابق اليوم - إلى وصول المساعدات إلي ريف دمشق في سوريا ، مطالبة بالسماح بوصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.