التحالف الدولي: الحوار هو أفضل طريق لحل الأزمة بين بغداد وأربيل

واشنطن - (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل ريان ديلون ، اليوم الجمعة ، أن الحوار هو أفضل طريق لإيجاد حلول للمشاكل العالقة بين الحكومة الإتحادية في بغداد وأربيل دون مزيد من النزاع.

ونفى ديلون ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الامريكية ـ وجود أى قوات للتحالف الدولي للتضامن مع القوات العراقية من جهة أو القوات الكردية من جهة أخرى ، مشددا على ضرورة التركيز على محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

ونفى المتحدث باسم التحالف الدولي - في وقت سابق اليوم - إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أربيل وبغداد.