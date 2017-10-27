التحالف الدولي: الحوار هو أفضل طريق لحل الأزمة بين بغداد وأربيل
التحالف الدولي: الحوار هو أفضل طريق لحل الأزمة بين بغداد وأربيل
07:02 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
الكولونيل ريان ديلون
واشنطن - (أ ش أ)
أكد المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل ريان ديلون ، اليوم الجمعة ، أن الحوار هو أفضل طريق لإيجاد حلول للمشاكل العالقة بين الحكومة الإتحادية في بغداد وأربيل دون مزيد من النزاع.
ونفى ديلون ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الامريكية ـ وجود أى قوات للتحالف الدولي للتضامن مع القوات العراقية من جهة أو القوات الكردية من جهة أخرى ، مشددا على ضرورة التركيز على محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.
ونفى المتحدث باسم التحالف الدولي - في وقت سابق اليوم - إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أربيل وبغداد.
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