دمشق ترفض تقرير الأمم المتحدة حول هجوم خان شيخون

دمشق - (أ ش أ)

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية اليوم الجمعة رفض دمشق شكلا ومضمونا ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال المصدر - وفقا لقناة (روسيا اليوم ) الإخبارية - إن التقرير جاء تنفيذا لتعليمات الإدارة الأمريكية والدول الغربية لممارسة مزيد من الضغوط السياسية والتهديدات العدوانية لسيادة سوريا.

وأضاف أن سوريا عبرت مرارا ومنذ تشكيل آلية التحقيق المشتركة عن ضرورة قيامها بعملها بشكل مهني وغير منحاز ، مشيرا إلى أن الممارسة العملية بينت إنفصال هذه الآلية عن الواقع لأنها بعضويتها وطريقة إجراءاتها للتحقيقات أظهرت هيمنة الدول الغربية عليه.