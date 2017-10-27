الناتو: أزمة كتالونيا شأن داخلي يجب أن تحله الحكومة الإسبانية
الناتو: أزمة كتالونيا شأن داخلي يجب أن تحله الحكومة الإسبانية
06:55 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
الناتو - ارشيفية
بروكسل - (أ ش أ)
قال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الجمعة إن أزمة إقليم كتالونيا تعد شأنا داخليا ويجب أن يتم حلها من قبل الحكومة الإسبانية.
ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية ، مشيرة إلى أن هذا يأتي في أعقاب تصويت البرلمان الكتالوني على إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا.
وكان رئيس البرلمان الكتالوني قد أكد أنه تم الموافقة على إعلان الاستقلال بعدد 70 صوتا لصالح الإنفصال ، و10 أصوات ضده ، وإمتنع إثنان عن التصويت ، فيما وافق مجلس الشيوخ الإسباني على فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الخارجية الأمريكية: كتالونيا جزأ لا يتجزأ من إسبانيا
-
بوجديمون يطالب الكتالونيين بالسلمية والتحضر بعد قرار الانفصال
-
الحكومة الإسبانية تحصل على سلطات "غير مسبوقة" لمواجهة أزمة كتالونيا
-
رئيس الوزراء الإسباني: تصويت برلمان كتالونيا على الاستقلال غير قانوني
إعلان
إعلان