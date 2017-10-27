أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الناتو: أزمة كتالونيا شأن داخلي يجب أن تحله الحكومة الإسبانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الناتو: أزمة كتالونيا شأن داخلي يجب أن تحله الإسبانية

06:55 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

الناتو: أزمة كتالونيا شأن داخلي يجب أن تحله الحكومة الإسبانية

الناتو - ارشيفية

بروكسل - (أ ش أ)

قال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الجمعة إن أزمة إقليم كتالونيا تعد شأنا داخليا ويجب أن يتم حلها من قبل الحكومة الإسبانية.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية ، مشيرة إلى أن هذا يأتي في أعقاب تصويت البرلمان الكتالوني على إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا.

وكان رئيس البرلمان الكتالوني قد أكد أنه تم الموافقة على إعلان الاستقلال بعدد 70 صوتا لصالح الإنفصال ، و10 أصوات ضده ، وإمتنع إثنان عن التصويت ، فيما وافق مجلس الشيوخ الإسباني على فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخارجية الأمريكية: كتالونيا جزأ لا يتجزأ من إسبانيا

    أخبار

  • بوجديمون يطالب الكتالونيين بالسلمية والتحضر بعد قرار الانفصال

    أخبار

  • الحكومة الإسبانية تحصل على سلطات "غير مسبوقة" لمواجهة أزمة كتالونيا

    أخبار

  • رئيس الوزراء الإسباني: تصويت برلمان كتالونيا على الاستقلال غير قانوني

    أخبار

إعلان

cd2f646815.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
واشنطن والاتحاد الأوروبي يدعمان الحكومة الإسبانية في ملف كتالونيا

واشنطن والاتحاد الأوروبي يدعمان الحكومة الإسبانية في ملف كتالونيا

الحكومة الألمانية تعلن معارضتها لاستقلال كتالونيا

الحكومة الألمانية تعلن معارضتها لاستقلال كتالونيا

الناتو: أزمة كتالونيا شأن داخلي يجب أن تحله الحكومة الإسبانية

الناتو: أزمة كتالونيا شأن داخلي يجب أن تحله الحكومة الإسبانية

الحكومة الإسبانية تحصل على سلطات "غير مسبوقة" لمواجهة أزمة كتالونيا

الحكومة الإسبانية تحصل على سلطات "غير مسبوقة" لمواجهة أزمة كتالونيا