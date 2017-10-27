البحرين: إصابة عدد من رجال الشرطة في هجوم إرهابي
البحرين: إصابة عدد من رجال الشرطة في هجوم إرهابي
06:47 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
الشرطة البحرينية
المنامة - (د ب أ)
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الجمعة عن استهداف حافلة نقل جنود الشرطة بالقرب من منطقة جدحفص في شمالى البلاد.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزارة قولها في صفحتها الرسمية على تويتر أن هذا العمل الارهابي أسفر عن اصابة عدد من رجال الشرطة مؤكدة أن الجهات المختصة تباشر اجراءاتها.
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