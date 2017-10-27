الخارجية الأمريكية: كتالونيا جزأ لا يتجزأ من إسبانيا

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة أنها تؤيد اسبانيا الموحدة في أعقاب تصويت برلمان كتالونيا لصالح الاستقلال عن مدريد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت إن "كتالونيا جزء لا يتجزأ من اسبانيا، وإن الولايات المتحدة تدعم الاجراءات الدستورية للحكومة الاسبانية للحفاظ على اسبانيا قوية وموحدة".

وأشارت إلى "الصداقة العظيمة والشراكة الدائمة مع حليفتنا في الناتو اسبانيا" والتعاون الأمني والاقتصادي الوثيق بين الدولتين.