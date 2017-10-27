بوجديمون يطالب الكتالونيين بالسلمية والتحضر بعد قرار الانفصال

مدريد - (د ب أ)

حث رئيس كتالونيا كارليس بوجديمون المواطنين في الإقليم أن يظلوا هادئين بعدما صوت البرلمان الكتالوني لصالح قرار يدعو للاستقلال.

وقال بوجديمون: "في الساعات القادمة، يجب أن تظل بلادنا قائمة، ويجب أن نقوم بذلك بشكل سلمي وحضاري وبطريقة جليلة كما كنا نفعل دائما وسنستمر في ذلك".

وذكر بوجديمون مخاطبا نحو 700 عمدة من الموالين للاستقلال من على درج داخل البرلمان الكتالوني إن المجلس التشريعي اتخذ "خطوة طال انتظارها" ويناضل من أجلها الكثير من الكتالونيين.