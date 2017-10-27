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الحكومة الإسبانية تحصل على سلطات "غير مسبوقة" لمواجهة أزمة كتالونيا

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مصراوي Masrawy

الإسبانية تحصل على سلطات "غير مسبوقة" لمواجهة أزمة كتالونيا

06:23 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

رئيس الحكومة الإسبانية

مدريد - (د ب أ)

منح مجلس الشيوخ الإسباني اليوم الجمعة الحكومة سلطات غير مسبوقة لتبدأ حملة صارمة ضد السلطات الانفصالية في إقليم كتالونيا.

وقد أعطى مجلس الشيوخ الإذن بتفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني لأول مرة في تاريخ البلاد، الأمر الذى يسمح للسلطة التنفيذية باتخاذ اجراءات ضد المناطق المتمردة.

وتمت الموافقة على هذه الخطوة حيث صوت 214 مقابل 47 عضوا لصالحها وامتنع عضو واحد عن التصويت. وصوت حزب الشعب الحاكم، وحزب العمال الاشتراكي الإسباني المعارض وحزب الوسط سيودادانوس لصالح تفعيل المادة 155.

وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي إنه سيطرد حكومة كتالونيا الإقليمية لتتولى الحكومة المركزية إدارة المؤسسات المحلية بما فيها وسائل الإعلام العامة وقوات الشرطة.

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مصراوي Masrawy

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