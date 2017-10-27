كوريا الشمالية تفرج عن قارب صيد كوري جنوبي وطاقمه

سول - (د ب أ):

أفرجت بيونجيانج عن قارب صيد كوري جنوبي وطاقمه، بعد احتجازهم قبل أسبوع عندما دخل القارب المياه الكورية الشمالية، حسبما ذكرت وكالة " يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت يونهاب نقلا عن حرس السواحل إن سفينة تابعة لحرس السواحل الكوري الجنوبي رافقت القارب وطاقمه المؤلف من 10 أشخاص إلى ميناء سوكتشو على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة مساء الجمعة.

وفي وقت سابق ، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، إنه جرى احتجاز القارب "319 هونج جين" يوم السبت عندما أبحر "عمدا" إلى مياه كوريا الشمالية في "بحر كوريا الشرقي" الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.

ومع ذلك، قررت بيونجيانج إطلاق سراح الطاقم لأسباب إنسانية "بعد أن اعترف أفراد الطاقم بجريمتهم بأمانة، واعتذروا مرارا وطلبوا استخدام الرأفة معهم ".