أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كوريا الشمالية تفرج عن قارب صيد كوري جنوبي وطاقمه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تفرج عن قارب صيد كوري جنوبي وطاقمه

06:09 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

كوريا الشمالية تفرج عن قارب صيد كوري جنوبي وطاقمه

زعيم كوريا الشمالية

سول - (د ب أ):

أفرجت بيونجيانج عن قارب صيد كوري جنوبي وطاقمه، بعد احتجازهم قبل أسبوع عندما دخل القارب المياه الكورية الشمالية، حسبما ذكرت وكالة " يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت يونهاب نقلا عن حرس السواحل إن سفينة تابعة لحرس السواحل الكوري الجنوبي رافقت القارب وطاقمه المؤلف من 10 أشخاص إلى ميناء سوكتشو على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة مساء الجمعة.

وفي وقت سابق ، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، إنه جرى احتجاز القارب "319 هونج جين" يوم السبت عندما أبحر "عمدا" إلى مياه كوريا الشمالية في "بحر كوريا الشرقي" الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.

ومع ذلك، قررت بيونجيانج إطلاق سراح الطاقم لأسباب إنسانية "بعد أن اعترف أفراد الطاقم بجريمتهم بأمانة، واعتذروا مرارا وطلبوا استخدام الرأفة معهم ".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سيناريوهات كارثية مُحتملة حال اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية

    أخبار

  • بريطانيا تعترف لأول مرة بأن كوريا الشمالية وراء ‏هجوم "واناكراي"

    أخبار

  • وزير الدفاع الأمريكي: "هدفنا ليس الحرب" مع كوريا الشمالية

    أخبار

  • وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

    أخبار

إعلان

45ec55cb76.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الشمالية تفرج عن قارب صيد كوري جنوبي وطاقمه

كوريا الشمالية تفرج عن قارب صيد كوري جنوبي وطاقمه

الأخبار - وزير الدفاع الأمريكي : نسعي لحل سلمي مع كوريا الشمالية

الأخبار - وزير الدفاع الأمريكي : نسعي لحل سلمي مع كوريا الشمالية

الأخبار - وزير الدفاع الأمريكي: نسعى لحل سلمي مع كوريا الشمالية

الأخبار - وزير الدفاع الأمريكي: نسعى لحل سلمي مع كوريا الشمالية

بريطانيا تعترف لأول مرة بأن كوريا الشمالية وراء ‏هجوم "واناكراي" الإلكتروني

بريطانيا تعترف لأول مرة بأن كوريا الشمالية وراء ‏هجوم "واناكراي" الإلكتروني