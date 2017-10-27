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محافظ بورسعيد: نواب المحافظة السبب في أزمة الإسكان

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مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد: نواب المحافظة السبب في أزمة الإسكان

06:21 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

محافظ بورسعيد: نواب المحافظة السبب في أزمة الإسكان

جانب من اجتماع محافظ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال محافظ بوسعيد، اللواء عادل الغضبان، إن نواب المحافظة السبب الرئيسي في أزمة الإسكان التعاوني والاجتماعي بالمحافظة.

وأضاف الغضبان، خلال كلمته اليوم الجمعة على هامش الاجتماع الأول الذي عقده مع المجلس الأعلى للتراث والتنسيق الحضاري، قائلاً: "على مسؤوليتي نواب بورسعيد سبب أزمة الإسكان وسبب تأخر تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها".

وأوضح المحافظ أن النواب هم من طالب بإلغاء القرعة الإلكترونية ما تسبب في تأخر تسليم الوحدات السكنية، مضيفًا: "اتصل بي وزير الإسكان وأخبرني أن النواب عنده بالمكتب ويطالبون بإلغاء القرعة الإلكترونية فقلت له: براحتهم".

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مصراوي Masrawy

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