محافظ دمياط يعتمد كشوف توزيع الدعم المالي للهيئات الشبابية والرياضية

دمياط - محمد إبراهيم:

اعتمد محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الجمعة، كشوف توزيع الدعم المالي والإعانات للهيئات الشبابية والرياضية والاتحادات النوعية المدرجة ضمن موازنة العام ٢٠١٨/٢٠١٧ لمديرية الشباب والرياضة.

وقال علاء جاد، وكيل الوزارة، إن الدعم المالي يعتمد على عدة أسس ومعايير أهمها حجم العضوية من ذكور وإناث إلى جانب نسبة المشاركة فى أنشطة ومشروعات مديرية الشباب والرياضة وكذلك مدة تنفيذ خطة كل هيئة فضلاً عن تقارير لجان المتابعة ولجان التقييم وميزانية الموارد المالية والذاتية لكل هيئة والكتلة السكنية التى تقوم الهيئة بخدمتها وكذلك نسبة التردد على الهيئات ومشاركاتها في الاتحادات.

وانطلقت اليوم الجمعة فعاليات أندية البحث عن وظيفة لمساعدة الشباب من خلال إيجاد فرص عمل تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم، والتعرف على المهارات المختلفة التى تساعد للتأهل لسوق العمل منها.

وتنظم مديرية الشباب والرياضة دورات تدريبية في التننمية الذاتية والتسويق وكتابة السيرة الذاتية والتعرف على احتياجات سوق العمل، وتمتد فترة البرنامج عشرة أيام يعمل خلالها الشباب معًا لمساعدة بعضهم البعض على معرفة واكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل عن طريق متدربين معتمدين في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية.​