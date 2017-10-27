الهلالي: المذهب الحنفي يحرم تناول «الجمبري والاستاكوزا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، إن المذهب الحنفي يحرم تناول الجمبري والاستاكوزا، منتقدا من يحرم تناول اللحوم المستوردة بدعوى أنها لم تذبح على الشريعة الإسلامية.

وأضاف الهلالي، خلال برنامج "وإن أفتوك"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "هناك بعض الصحابة والسلف يحرمون أكل حيوانات الصيد خارج مكة والمدينة"، مؤكدا أنه يجب أن نأخذ بالرأي الأيسر على المسلمين.

شاهد أيضا

وتابع: "هناك عدة أسباب وراء حملات التشكيك في الذبائح المستوردة، منها أنها جزء من حرب اقتصادية وسياسية تتعرض لها البلاد، وابتزاز الأخر بالفتاوى الدينية مثل المقاطعة، وأخيرا الوصاية الدينية للسيطرة على المتدينين".