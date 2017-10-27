أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الهلالي: المذهب الحنفي يحرم تناول «الجمبري والاستاكوزا»

Google+ Print
الهلالي: المذهب الحنفي يحرم تناول «الجمبري والاستاكوزا» الهلالي: المذهب الحنفي يحرم تناول «الجمبري والاستاكوزا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، إن المذهب الحنفي يحرم تناول الجمبري والاستاكوزا، منتقدا من يحرم تناول اللحوم المستوردة بدعوى أنها لم تذبح على الشريعة الإسلامية.

وأضاف الهلالي، خلال برنامج "وإن أفتوك"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "هناك بعض الصحابة والسلف يحرمون أكل حيوانات الصيد خارج مكة والمدينة"، مؤكدا أنه يجب أن نأخذ بالرأي الأيسر على المسلمين.

شاهد أيضا

وتابع: "هناك عدة أسباب وراء حملات التشكيك في الذبائح المستوردة، منها أنها جزء من حرب اقتصادية وسياسية تتعرض لها البلاد، وابتزاز الأخر بالفتاوى الدينية مثل المقاطعة، وأخيرا الوصاية الدينية للسيطرة على المتدينين".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا

«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا

إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا

إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا

4 مواقف تاريخية تدعم الأهلي أمام الوداد في نهائي الأميرة السمراء

4 مواقف تاريخية تدعم الأهلي أمام الوداد في نهائي الأميرة السمراء

إبراهيم عثمان يبعث برسالة نارية لجماهير الإسماعيلي بعد الفوز على المصري

إبراهيم عثمان يبعث برسالة نارية لجماهير الإسماعيلي بعد الفوز على المصري