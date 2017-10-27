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ترامب يتعهد بالشفافية بشأن أرشيف اغتيال جون كنيدي

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مصراوي Masrawy

يتعهد بالشفافية بشأن أرشيف اغتيال جون كنيدي

05:49 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

ترامب يتعهد بالشفافية بشأن أرشيف اغتيال جون كنيدي

جون كنيدي

واشنطن - (د ب أ): 

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحقيق "شفافية كبيرة" اليوم الجمعة، في وقت تفرج فيه الأمريكية عن وثائق تتعلق باغتيال الرئيس الأسبق جون إف كنيدي عام 1963 على الرغم من تأجيل الإفراج عن بعض الوثائق.

وقال ترامب على تويتر: "ملفات جون كنيدي يتم إصدارها بعناية. وفي النهاية ستكون هناك شفافية كبيرة. أملي فقط هو إعلان كل شئ للعامة".

وكان قد تم الإفراج عن حوالي 2800 ملف من قبل الإدارة الوطنية للأرشيف والسجلات يوم الخميس، لكن لم يتم الإفراج عن حوالي 300 ملف في خضم مخاوف من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".

وقالت "سي آي أيه" في بيان اليوم الجمعة إنه سيفرج عن "كل وثيقة على حدة " من الوثائق المتبقية وأنه يعمل "بجد" للقيام بذلك، لكنه سيزيل بعض المعلومات من أجل حماية الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم الوكالة إن "التنقيحات الحالية الجارية من قبل الاستخبارات المركزية الأمريكية تتم بنية حماية المعلومات بشكل جماعي إذ أن كشفها سيضر بالأمن القومي بما في ذلك أسماء أصول الـ سي آي أيه والموظفين الحاليين والسابقين لها وكذلك أدوات استخباراتية محددة وشركاء وهي أمور لا تزال مستمرة من أجل حماية الأمة اليوم".

ويقول ترامب إنه ما من خيار لديه سوى القبول بتلك التنقيحات، لكن أمر الوكالات بإعادة مراجعة كل وثيقة على مدار الأيام المائة والثمانين القادمة. وجاء في المذكرة أنه بنهاية تلك الفترة، سيأمر ترامب بالإفراج عن أي معلومات لا تستطيع الوكالات أن تقدم أسبابا تفي بالمعيار القانوني للاحتفاظ بسريتها.

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