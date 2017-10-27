رئيس الوزراء الإسباني: تصويت برلمان كتالونيا على الاستقلال غير قانوني

مدريد - أ ش أ

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، اليوم الجمعة، إن ما حدث في البرلمان الكتالوني دليل على أن تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني كان "ضروريا".

وأضاف راخوي - في تصريحات أدلى بها خارج مجلس الشيوخ الإسباني حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - أن التصويت لإعلان الاستقلال "غير قانوني" و"عمل غير مقبول"، متعهدا باستعادة الشرعية في المنطقة.

وكان البرلمان الكتالوني قد صوت - في وقت سابق اليوم - لصالح إعلان الاستقلال عن إسبانيا.. فيما وافق مجلس الشيوخ الإسباني على فرض الحكم المباشر على إقليم "كتالونيا".