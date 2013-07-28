أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الأحد 2-4-2017 -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب يدعم جهود السيسي في تطوير نهج شامل لمكافحة الإرهاب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض|ترامب يسعى لتعزيز الصلات القوية مع مصر خلال لقائه بالرئيس السيسي -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ... ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
إسرائيل تدشن منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي -
وقف دعوى تطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزائيا لمدة شهر -
بالصور.. مطبخ ملجأ "العندليب" بالشرقية يأوي القطط الضالة -
"جنون الطماطم" يصيب باقي الخضروات في الأقصر .. ومواطنون: "هنلاحق على إيه ولا إيه" -
الإفتاء تطالب بجمع الكلاب الضالة في أماكن مخصصة بدلًا من قتلها -
وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الآلاف بمدينة القصير يشيعون جثمان فقيد رابعة العدوية

Google+ Print
الآلاف بمدينة القصير يشيعون جثمان فقيد رابعة العدوية الآلاف بمدينة القصير يشيعون جثمان فقيد رابعة العدوية

شيع الآلاف بمدينة القصير، التابعة لمحافظة البحر الأحمر، جثمان فقيد رابعة العدوية، حيث خرج أهالى المدينة عن بكرة أبيهم لاستقبال وتشييع جنازة الشهيد أحمد محروس 27 سنة الذى لقى مصرعه فى ساعة متأخرة من فجرأمس السبت، بميدان رابعة العدوية بالقاهرة، حيث أصيب بطلق نارى فى جبهته مما أسقطه شهيداً من قبل الشرطة على حد قول شاهد العيان.

وصل الجثمان ظهر اليوم، وشيعه الآلاف سيراً على الأقدام من أمام مسجد التقوى وسط القصير، من الشباب والشيوخ، كما شارك فى تشييع الجنازة عدد كبير من النساء، وسط هتافات عالية.

وقد أقيمت صلاة الجنازة بمسجد السنوسى عقب صلاة الظهر، حيث تحدث أحد الأئمة قبل الصلاة الجنازة عن فضل الشهيد عند الله وروى ما حدث للشهيد أحمد محروس حين أستشهد بالميدان، وقام والد الشهيد وأقاربه بتقبيله قبلة الوداع وسط دموعهم على فراق ابنهم الشهيد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365