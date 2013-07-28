الآلاف بمدينة القصير يشيعون جثمان فقيد رابعة العدوية

شيع الآلاف بمدينة القصير، التابعة لمحافظة البحر الأحمر، جثمان فقيد رابعة العدوية، حيث خرج أهالى المدينة عن بكرة أبيهم لاستقبال وتشييع جنازة الشهيد أحمد محروس 27 سنة الذى لقى مصرعه فى ساعة متأخرة من فجرأمس السبت، بميدان رابعة العدوية بالقاهرة، حيث أصيب بطلق نارى فى جبهته مما أسقطه شهيداً من قبل الشرطة على حد قول شاهد العيان.

وصل الجثمان ظهر اليوم، وشيعه الآلاف سيراً على الأقدام من أمام مسجد التقوى وسط القصير، من الشباب والشيوخ، كما شارك فى تشييع الجنازة عدد كبير من النساء، وسط هتافات عالية.

وقد أقيمت صلاة الجنازة بمسجد السنوسى عقب صلاة الظهر، حيث تحدث أحد الأئمة قبل الصلاة الجنازة عن فضل الشهيد عند الله وروى ما حدث للشهيد أحمد محروس حين أستشهد بالميدان، وقام والد الشهيد وأقاربه بتقبيله قبلة الوداع وسط دموعهم على فراق ابنهم الشهيد.

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