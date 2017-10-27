الخارجية الأمريكية: إقليم كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا
الخارجية الأمريكية: إقليم كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا
05:45 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
واشنطن - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا، معربة عن دعمها للإجراءات التي اتخذتها مدريد في الحفاظ على وحدة البلاد.
وذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية.
وكان البرلمان الكتالوني قد صوت في وقت سابق اليوم لصالح إعلان الاستقلال عن إسبانيا، فيما وافق مجلس الشيوخ الإسباني على فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا.
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