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الخارجية الأمريكية: إقليم كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا

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مصراوي Masrawy

الخارجية الأمريكية: إقليم كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا

05:45 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

الخارجية الأمريكية: إقليم كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا

واشنطن - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا، معربة عن دعمها للإجراءات التي اتخذتها مدريد في الحفاظ على وحدة البلاد.

وذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية.

وكان البرلمان الكتالوني قد صوت في وقت سابق اليوم لصالح إعلان الاستقلال عن إسبانيا، فيما وافق مجلس الشيوخ الإسباني على فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا.

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Asha

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