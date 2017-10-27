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رئيس إقليم كتالونيا: الممثلون السياسيون إمتثلوا لتفويض الشعب بإعلان الاستقلال

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مصراوي Masrawy

رئيس إقليم كتالونيا: الممثلون السياسيون إمتثلوا لتفويض الشعب بإعلان الاستقلال

05:42 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

رئيس إقليم كتالونيا: الممثلون السياسيون إمتثلوا لتفويض الشعب بإعلان الاستقلال

كارليس بويجديمونت

مدريد - أ ش أ

قال كارليس بويجديمونت رئيس إقليم كتالونيا إن البرلمان الشرعي الإقليمي لكتالونيا الذي تم انتخابه في السابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي إتخذ خطوة مهمة للغاية بالتصويت على إعلان الإستقلال عن إسبانيا.

وأضاف بويجديمونت - خلال كلمة ألقاها اليوم الجمعة - إن معظم الممثلين السياسيين الشرعيين إمتثلوا لتفويض الشعب ، مشيرًا إلى أنه يجب العمل على تقدم البلاد بالإضافة إلى الحفاظ على الهدوء.

وكان البرلمان الكتالوني قد صوت في وقت سابق اليوم لصالح إعلان الإستقلال عن إسبانيا ، فيما وافق مجلس الشيوخ الإسباني على فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا.

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مصراوي Masrawy

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