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العبادي يأمرًا بوقف حركة القوات العراقية لمدة 24 ساعة في المناطق المتنازع عليها

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مصراوي Masrawy

العبادي يأمرًا بوقف حركة القوات العراقية لمدة 24 ساعة في المناطق المتنازع عليها

05:38 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

العبادي يأمرًا بوقف حركة القوات العراقية لمدة 24 ساعة في المناطق المتنازع عليها

حيدر العبادي

بغداد- (د ب أ):

أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقي حيدر العبادي، مساء اليوم الجمعة، أمرا بإيقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة .

وقال العبادي في بيان صحفي ان الامر جاء "لفسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها وكذلك في فيشخابور والحدود الدولية فورا وذلك لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد".

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