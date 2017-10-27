العبادي يأمرًا بوقف حركة القوات العراقية لمدة 24 ساعة في المناطق المتنازع عليها

بغداد- (د ب أ):

أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقي حيدر العبادي، مساء اليوم الجمعة، أمرا بإيقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة .

وقال العبادي في بيان صحفي ان الامر جاء "لفسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها وكذلك في فيشخابور والحدود الدولية فورا وذلك لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد".