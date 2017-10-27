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انقطاع المياه عن 20 ألف مواطن بالبحيرة.. والأهالي: ربنا ينتقم (صور)

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التحرير

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"عاوزين ميه".. مطلب أهالي قرية فيشا، التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، بعد انقطاع مياه الشرب عن 20 ألف مواطن، منذ أكثر من أسبوع، بسبب عطل مفاجئ في  المياه، ما دفعهم لاستخدام مياه الترع، حتى وصلت فناطيس المياه، ما تسبب في تدافعهم ونشوب مشادات بينهم.

قال جمال خطاب، محامي، إن مياه الشرب انقطعت منذ أكثر من أسبوع دون سابق إنذار من شركة المياه، مشيرا إلى أنه في القاهرة والمدن الكبري يتم إبلاغ مواطنيها، لكن المسؤولون يتعاملوا مع المواطنين بالقرى كدرجة خامسة.

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وأضاف خطاب، أن محطة الشيخ زايد بالمحمودية البديلة لفيشا لا تعمل، رغم أن نادية عبده محافظ البحيرة افتتحتها وتم تسليمها، موضحا أن المحطة تغذى 5 مراكز.

محمود السعدي، مزارع، قال: "لو أي مسؤول تقطع في منزله المياه يومين ولا أكثر مش بالشهور زينا، كان عرف المعاناة التي يعانيها المواطن الغلبان، لكنهم يجلسون في التكييف ونحن بدون نقطة مياه ربنا ينتقم منهم".

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وذكر خالد العدوي، أحد الأهالي، أن مشاجرات تقع يوميا، بسبب أولوية الحصول على المياه، مطالبا بإعادة ضخ المياه قبل حدوث كارثة في القرية.

من جانبه، قال خالد حسين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إنه جار عمل صيانة لخط المياه المعطل، وسيتم تشغيله في أقرب وقت.

وتابع حسين، لـ"التحرير"، أنه بالنسبة خط الشيخ زايد لم يتم تشغيل الخط الواصل لقرية فيشا، وتم توصيل لـ5 قرى أخرى وجارى توصيله لفيشا ولعدد من القرى الأخرى. 

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التحرير

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