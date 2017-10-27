الحكومة الإسبانية تعقد اجتماعًا استثنائيًا لبحث أزمة كتالونيا
الحكومة الإسبانية تعقد اجتماعًا استثنائيًا لبحث أزمة كتالونيا
05:36 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
الحكومة الإسبانية
مدريد - (د ب أ):
تجتمع الحكومة الإسبانية بعد قليل لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الانفصال في كتالونيا بعدما حصلت على موافقة مجلس الشيوخ بالبدء في تلك الإجراءات.
وسيعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي العادي في الساعة 30ر5 مساء بالتوقيت المحلي (1530 بتوقيت جرينتش) على أن يعقبه اجتماع أزمة غير عادي في الساعة السادسة، حسبما أوضح حساب الحكومة الإسبانية على موقع تويتر.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يركز الاجتماع غير العادي على تفعيل المادة رقم 155 من الدستور التي تسمح للحكومة بالتدخل ضد أي مناطق متمردة.
ويقول رئيس الوزراء ماريانو راخوي إن "ما حدث اليوم في برلمان كتالونيا هو دليل لا لبس فيه بمدى ضرورة موافقة مجلس الشيوخ" على إجراءات المادة 155.
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