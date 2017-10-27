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كازاخستان: جميع أطراف التسوية السورية ستحضر الجولة السابعة في أستانا

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مصراوي Masrawy

كازاخستان: جميع أطراف التسوية السورية ستحضر الجولة السابعة في أستانا

05:21 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

كازاخستان: جميع أطراف التسوية السورية ستحضر الجولة السابعة في أستانا

ألكسندر لافرينتيف

أستانا - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الجمعة، أن جميع أطراف التسوية السورية ستحضر الجولة السابعة من مفاوضات أستانا، المقررة في 30 و31 من الشهر الحالي.

وأضاف المكتب الصحفي للوزارة - في بيان أوردته قناة ( اليوم) - أن الوفد الروسي قادم برئاسة ألكسندر لافرينتيف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالتسوية السورية، والوفد التركي برئاسة نائب وزير الخارجية سيدات أونال، والوفد الإيراني برئاسة نظيره حسين جابري أنصاري.

وأضاف البيان أنه سيشارك في الاجتماع وفدا والمعارضة السورية، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن بصفة مراقبين.

وأوضح البيان أن الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) تعتزم إجراء مشاورات ثنائية وثلاثية على مستوى الخبراء قبل يوم من انطلاق المؤتمر، أما الجلسة العامة بمشاركة كافة الأطراف فمن المزمع عقدها في 31 أكتوبر.

وأشار إلى أن هدف أستانا-7 يتمثل في الحفاظ على ما تم إنجازه في مجال تثبيت وقف القتال في سوريا، إضافة إلى تعزيز الجهود في إطار بسط مزيد من الاستقرار في البلاد، في مرحلة الانتقال إلى التسوية السياسية للأزمة.

وكانت الجولة السابقة لمفاوضات أستانا في 14 و15 سبتمبر الماضي، قد تكللت بإصدار الدول الضامنة بيانا حول آلية عمل مناطق تخفيف التوتر في سوريا.

هذا المحتوى من

Asha

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