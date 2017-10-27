عقب مقتل 13 تكفيريًا.. المدرعات تمشط طريق "الخارجة - أسيوط"

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

دفعت مديرية أمن محافظة الوادي الجديد بأقوال أمنية مكونة ضمت مدرعات وسيارات مصفحة وتشكيلات أمنية مدعومة بأسلحة ثقيلة ورشاشة ومدافع جرينوف، اليوم الجمعة، لتمشيط طريق "الخارجة - أسيوط"، وبطول 220 كم، تأمينًا لحركة السير والسفر عقب مقتل 13 تكفيريًا في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن بمنطقة الكيلو 47.

وعاين فريق من النيابة العامة في أسيوط جثامين 13 إرهابيًا داخل مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بانتداب فريق من النيابة العامة بقسم أول أسيوط، برئاسة المستشار عمرو محمود المحامي العام لنيابات جنوب، لمناظرة جثث الإرهابيين والتصريح بالدفن عقب التشريح والتعرف على أهليتهم. كما طالب بإرسال تحريات مباحث الأمن الوطني حول الواقعة.

وقُتل اليوم 13 تكفيريًا في مواجهات مسلحة بمنطقة الكيلو 47 على طريق "الخارجة - أسيوط"، حيث عثر بحوزتهم على حزامين ناسفين، وسلاح متعدد عيار 7.62×54، و7 بنادق آلية عيار 7.62×39، وطبنجة حلوان عيار 9 مم طويل، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، فضلاًعن مبلغ 1750 جنيهًا مصريًا، وبعض الأوراق التنظيمية والكتب الدينية، جارى فحصها.​