أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

عقب مقتل 13 تكفيريًا.. المدرعات تمشط طريق "الخارجة - أسيوط"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عقب مقتل 13 تكفيريًا.. المدرعات تمشط طريق "الخارجة - أسيوط"

05:27 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

طريق الخارجة أسيوط

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

دفعت مديرية أمن محافظة الوادي الجديد بأقوال أمنية مكونة ضمت مدرعات وسيارات مصفحة وتشكيلات أمنية مدعومة بأسلحة ثقيلة ورشاشة ومدافع جرينوف، اليوم الجمعة، لتمشيط طريق "الخارجة - أسيوط"، وبطول 220 كم، تأمينًا لحركة السير والسفر عقب مقتل 13 تكفيريًا في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن بمنطقة الكيلو 47.

وعاين فريق من النيابة العامة في أسيوط جثامين 13 إرهابيًا داخل مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بانتداب فريق من النيابة العامة بقسم أول أسيوط، برئاسة المستشار عمرو محمود المحامي العام لنيابات جنوب، لمناظرة جثث الإرهابيين والتصريح بالدفن عقب التشريح والتعرف على أهليتهم. كما طالب بإرسال تحريات مباحث الأمن الوطني حول الواقعة.

وقُتل اليوم 13 تكفيريًا في مواجهات مسلحة بمنطقة الكيلو 47 على طريق "الخارجة - أسيوط"، حيث عثر بحوزتهم على حزامين ناسفين، وسلاح متعدد عيار 7.62×54، و7 بنادق آلية عيار 7.62×39، وطبنجة حلوان عيار 9 مم طويل، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، فضلاًعن مبلغ 1750 جنيهًا مصريًا، وبعض الأوراق التنظيمية والكتب الدينية، جارى فحصها.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالأسماء - مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

    أخبار

  • تمشيط صحراء الوادي وأسيوط وفتح الطريق بينهما بطول 220 كيلومتر

    أخبار

  • مستشفى أسيوط يستقبل 13 جثة لتكفيريين قتلوا في اشتباكات طريق الخارجة

    أخبار

  • مصرع مجند شرطة في تصادم سيارتين بسوهاج

    أخبار

إعلان

524df54968.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"