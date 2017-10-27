طرح 7 آلاف قطعة أرض جديدة بالإسكان الاجتماعي في حدائق أكتوبر
طرح 7 آلاف قطعة أرض جديدة بالإسكان الاجتماعي في حدائق أكتوبر
05:14 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
الإسكان الاجتماعي
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 7 آلاف قطعة أرض ضمن محور أراضي الإسكان المتميز في مدينة حدائق أكتوبر، وذلك كمرحلة تكميلية من المرحلة التي تم طرحها في الفترة من 6 أغسطس وحتى 29 أغسطس الماضي.
وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن تم طرح 3161 قطعة أرض في منطقة شمال مشروع الواحات جنوب طريق الواحات بأكتوبر، وفي منطقة طريق الواحات شمال مطار أكتوبر يتواجد 3839 مقطعة أرض، مساحات تصل إلى 500 متر.
ومن المقرر أن يتقدم للمرحلة التكميلية كل من تنطبق عليه الشروط ولم يسحب مقدم الحجز، لافتة إلى أنه سيسمح له التقدم بالحجز في القرعة المقبلة، ويمكن فتح حساب خاص تحت مسمى الحساب المميز لحجز أراضي القرعة، بفروع بنك الإسكان والتعمير.
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