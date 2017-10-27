جامعة القناة تطلق برنامجًا تدريبيًا لطلاب المدارس حول الشائعات (صور)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

استأنفت إدارة تدريب أفراد المجتمع في اﻹدارة العامة للمشروعات بجامعة قناة السويس برامجها التدريبية التي توجهها لمدارس محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، ببرنامج جديد حول الشائعات وأثرها السلبي على المجتمع.

أقيم البرنامج تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور ممدوح غراب، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع توجيه مديرية التربية والتعليم بمحافظة اﻹسماعيلية.

ويشرف على البرامج التدريبية المهندس عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، ومصطفى حسن مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، وهويدا كامل نائب مدير اﻹدارة، وفاتن إبراهيم مسؤول قسم التدريب باﻹدارة.

حاضر بالبرنامج الدكتور محمود موسى مدرس القياس والتقويم بكلية التربية، في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين بمركز القنطرة غرب، إذ شرح للطلاب مفهوم الشائعة والغرض منها وخطر تداولها بين العامة ظنًا منهم على صحتها، وأوضح أن الشائعات عادةً ما تركن إلى مصدر غير موثوق، وتنتشر بصورة أكبر في المُجتمعات غير المُتعلمة وغير الواعية.

كما تناولت المحاضرة أيضًا أسباب الشائعات التي ربما ترجع إلى انعدام المعلومات وندرة الأخبار، إلى جانب انتشار وسائل الاتصالات الحديثة التي تُعد سببًا رئيسيًا في انتشار الشائعات لما تقوم به من نشر كم هائل جدًا من المعلومات في وقت يسير جدًا.

تناولت المحاضرة أيضًا خطورة الشائعات في تناول الأخبار الحساسة والمهمة، والتوعية بضرورة محاربة الصفحات والمنتديات التي تنشر شائعات على أنها أخبار، لكنها في الأساس تفتقد للمصادر الحقيقية.