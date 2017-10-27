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مصدر عسكري عراقي: القوات العراقية تقتحم منطقة معامل الكسارات جنوب قضاء القائم

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مصراوي Masrawy

مصدر عسكري عراقي: القوات العراقية تقتحم منطقة معامل الكسارات جنوب قضاء القائم

05:19 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

مصدر عسكري عراقي: القوات العراقية تقتحم منطقة معامل الكسارات جنوب قضاء القائم

القوات العراقية - ارشيفية

العراق - (د ب أ):

أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم الجمعة نجاح القوات العسكرية العراقية في اقتحام منطقة معامل الكسارات جنوب القائم (500 كلم غرب بغداد) عقب طرد تنظيم داعش منه بدون قتال.

وقال المصدر لوكالةالأنباء الألمانية إن "القوات العسكرية العراقية اقتحمت ظهر اليوم الجمعة منطقة معامل الكسارات الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب مدينة القائم على الحدود مع سورية.

وأضاف أن اقتحام القوات العسكرية جاء عشية انسحاب التنظيم المتطرف من المنطقة بدون قتال إلى داخل مركز مدينة القائم وتركه عشرات العجلات بالمنطقة ذاتها التي سيطر عليها الجيش.

وأشارإلى ان "الجيش العراقي أصبح يحاصر مدينة القائم من أغلب جهاتها، وأضحت تحت مرمى القوات العسكرية، وان تقدمها بات أسهل نتيجة انسحاب الإرهابيين، إلى داخل مركز المدينة فيما يقوم الطيران الحربي للتحالف الدولي بشكل متواصل بقصف معاقل داعش في محيط المدينة وداخلها، لمساعدة الجيش بالتقدم" .

وأطلق القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي عملية تحرير مدن غرب العراق صباح امس الخميس من قبضة تنظيم داعش بإسناد من طيران التحالف الدولي.

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