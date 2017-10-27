"عربية البرلمان" تشكر الداخلية بعد عملية "الخارجة- أسيوط": "ردت على المشككين"

القاهرة- مصراوي:

أعرب اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن شكره لجهود وزارة الداخلية ونجاح رجال الشرطة البواسل فى مواجهة الاشتباكات مع الارهاب في نطاق طريق "أسيوط - الخارجة" والتى أسفر عنها مقتل 13 إرهابيًا.

وقال "الجمال"، في بيان صحفي، إن "الإرهاب مهما كان مستوراً فالعدالة والقانون والأمن ستزيل الستار عنه"، كما أشار إلى أن "الضربة الاستباقية القوية التي تقوم بها وزارة الداخلية هي الرد المثالي على المشككين ودعاة اليأس" في إشارة إلى حادث الواحات الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة.

وأشاد رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، "بعزيمة رجال الأمن، وبدورهم في تحقيق الاستقرار لهذا الوطن".

واختتم الرئيس، بتقديم خالص الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة، كما تقدم بخالص العزاء لأرواح الشهداء الأبرار الذين ذهبوا ضحايا في معركة الواحات الإرهابية.

جاء ذلك تعليقًا على إعلان وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مقتل 13 إرهابيًا.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أن عمليات المتابعة ومعلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى مزارع الإستصلاح الكائنة بالكيلو 47 بطريق أسيوط- الخارجة وإتخاذهم من أحد من المنازل بها مأوى مؤقت لهم بعيداً عن الرصد الأمني لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لتدريبهم على استخدام الأسلحة، وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضافت الوزارة أنه تم على مدار الأيام الماضية تنشيط المصادر المتعاونة ودفعهم لرصد أية معلومات حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، خاصةً الواقعة بمزارع الاستصلاح الكائنة بالمناطق النائية بمحافظات الجيزة والوجه القبلي باعتبارها ملاذ آمن لهؤلاء العناصر للإختفاء والتدريب والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.