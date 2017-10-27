المفوضية الأوروبية ترفض التعليق على إعلان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا

بروكسل - أ ش أ

رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على نتيجة تصويت البرلمان الكتالوني بإعلان الانفصال عن إسبانيا.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الجمعة، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

يأتي هذا الرفض في أعقاب تصويت البرلمان الكتالوني بالموافقة اليوم على إعلان الانفصال عن إسبانيا.