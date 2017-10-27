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افتتاح مركز إسعاف بقرية المهاجرين لخدمة قرى ترعة المحمودية بالإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

افتتاح مركز إسعاف بقرية المهاجرين لخدمة قرى ترعة المحمودية بالإسكندرية (صور)

04:33 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

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للمرة الأولى.. جراحة لتثبيت فقرات بمستشفى السويس العام (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مركز إسعاف بقرية المهاجرين، والتي تم إنشائها بالجهود الذاتية وتبرعات من المجتمع المدني، لخدمة أهالي العزب والقرى الواقعة على ترعة المحمودية بنطاق حي المنتزة أول.

وقال المحافظ، إنه حريص على رفع وتحسين مرافق الإسعاف، والاهتمام لكفاءة المنظومة الصحية باﻹسكندرية لتصل إلى المستوى الجيد الذي يرتضاه المواطن السكندري وخاصة البسيط، وأوضح أن من أولى أولوياته هو العمل على تطوير منظومة الصحة بالمحافظة.

وتفقد المحافظ مركز الإسعاف ووجه الشكر إلى المجتمع المدني على دوره في معاونة الأجهزة التنفيذية للنهوض بالمحافظة، واستمع إلى مطالب واحتياجات أهالي العزبة موجهًا رئيس حي المنتزة أول ببحث جميع المطالب وسرعة الاستجابة لها.

جاء هذا بحضور اللواء خالد مرسي رئيس حي المنتزة أول، والدكتور محمد أبو حمص مدير عام الإدارة العامة لإقليم الإسكندرية هيئة الإسعاف المصرية، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة.

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