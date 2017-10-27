مجلس الشيوخ الإسباني يجيز بدء حملة صارمة ضد حكومة كتالونيا

مدريد - (د ب أ):

وافق مجلس الشيوخ الإسباني، اليوم الجمعة، على بدء الحكومة حملة صارمة ضد السلطات الانفصالية في إقليم كتالونيا.

جاء ذلك بعد تصويت مجلس الشيوخ الإسباني لصالح فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا، بعد دقائق من تصويت برلمان إقليم كتالونيا بالإجماع على استقلال الإقليم عن إسبانيا.

واعتمد البرلمان قرارا يعلن أن الإقليم أصبح "دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية" وذلك قبل أداء النشيد الانفصالي، في غياب المعارضة.

ويدعو قرار البرلمان إلى البدء في عملية الانفصال التي تتضمن سن قوانين جديدة لكتالونيا وفتح باب المفاوضات "على قدم المساواة" مع السلطات الإسبانية لوضع أسس التعاون.

ومطلع أكتوبر الجاري، أجرى الإقليم استفتاء على الانفصال عن إسبانيا وصفته مدريد بأنه "غير شرعي"، فيما قالت الحكومة المحلية إن نسبة من صوتوا لمصلحة خطوة الانفصال بلغت 90%. وتتمتع كاتالونيا بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا الـ 17.

وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كلم مربع، ويضم 4 مقاطعات هي برشلونة، وجرندة، ولاردة، وطراغونة.ويبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة من إجمالي عدد سكان إسبانيا المقدر بنحو 47 مليون نسمة.