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مجلس الشويخ الإسباني يصوت ضد استقلال إقليم كتالونيا

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مصراوي Masrawy

مجلس الشويخ الإسباني يصوت ضد استقلال إقليم كتالونيا

04:16 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

مجلس الشويخ الإسباني يصوت ضد استقلال إقليم كتالونيا

مجلس الشويخ الإسباني

القاهرة - (مصراوي):
أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، أن مجلس الشيوخ الإسباني صوت، اليوم الجمعة، لصالح فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا.

جاء ذلك بعد دقائق من تصويت برلمان إقليم كتالونيا بالإجماع على استقلال الإقليم عن إسبانيا.

واعتمد البرلمان قرارا يعلن أن الإقليم أصبح "دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية" وذلك قبل أداء النشيد الانفصالي، في غياب المعارضة.

ويدعو قرار البرلمان إلى البدء في عملية الانفصال التي تتضمن سن قوانين جديدة لكتالونيا وفتح باب المفاوضات "على قدم المساواة" مع السلطات الإسبانية لوضع أسس التعاون.

ومطلع أكتوبر الجاري، أجرى الإقليم استفتاء على الانفصال عن إسبانيا وصفته مدريد بأنه "غير شرعي"، فيما قالت المحلية إن نسبة من صوتوا لمصلحة خطوة الانفصال بلغت 90%.

وتتمتع كاتالونيا بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا الـ 17.وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كلم مربع، ويضم 4 مقاطعات هي برشلونة، وجرندة، ولاردة، وطراغونة.ويبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة من إجمالي عدد سكان إسبانيا المقدر بنحو 47 مليون نسمة.

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مصراوي Masrawy

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