سحل سيدة وسرقة حقيبتها بالمقطم والأمن يضبط مرتكبي الواقعة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

تعرضت سيدة ستينية للسحل على يد عاطلان، سرقا حقيبتها، أثناء سيرها بمنطقة المقطم، مما أدي إلى سقوطها أرضاً وإصابتها بكسر باليد اليسرى، ولاذا بالهرب، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين.

تلقى اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بأن المواطنة"، "حسناء.ط"،51 سنة، محاسبة"، مصابة بكسر بكف اليد اليسرى، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة المقطم وأنها فوجئت بسيارة ملاكي يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها، "هاتف محمول، ومبلغ 150 جنيه، وبعض المتعلقات الشخصية"، وذلك أثناء سيرها بشارع المفارق.

أمر اللواء محمد منصور، مدير المباحث، بسرعة ضبط المتهمان وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من "محمد.ر"، 35 سنة، عاطل"، و"إبراهيم."، 39 سنة، عاطل.

ألقى القبض عليهما، وأحالهما اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.