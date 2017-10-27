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دعمت الثورة السورية وعملت سفيرة للنوايا.. 14 معلومة عن «إليسار زكريا»

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دعمت الثورة السورية وعملت سفيرة للنوايا.. 14 معلومة عن «إليسار زكريا» دعمت الثورة السورية وعملت سفيرة للنوايا.. 14 معلومة عن «إليسار زكريا»

التحرير

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من قلب "استديو الفن" سطع نجمها، لم تكن تعلم أنها ستصبح أو مطربة عربية تحصل على "ميوزك أوورد" 3 مرات، ورغم الهجوم عليها من جانب بعض النقاد المشككين في قوة صوتها، إلا إن جمهورها منحها لقب "ملكة الإحساس"، وتوحها على عرش الأغنية الرومانسية.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 14 معلومة عن المطربة اللبنانية "إليسا".

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1- اسمها بالكامل " إليسار زكريا خوري"، وتغير اسمها مع صدور أول ألبوم غنائي ليصبح "إليسا".

2- ولدت في 27 أكتوبر 1971، ببلدة البقاع اللبنانية.

3- والدتها سورية ووالدها لبناني، ولديها 6 أخوة "3 بنات، 3 أولاد".

4- التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لكنها لم تكمل دارستها الجامعية.

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5-  بدأت نشاطها الفني وهي في العاشرة من عمرها، عن طريق الاشتراك في المناسبات الاجتماعية.

6- انضمت لفرقة "الشانسونييه" اللبنانية مع الفنان "وسيم طيارة"، وشاركت معها في تقديم مسرحيات سياسية ساخرة.

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7- في عام 1992 شاركت في برنامج "ستوديو الفن"، بأغنية "إن راح منك يا عين"، للمطربة شادية، ونالت عنها الميدالية الفضية، فئة الأغنية الشعبية الشبابية.

8- أصدرت أول ألبوم غنائي لها من إنتاج شركة "ميوزك ماستر"، في عام 1998 بعنوان "بدي دوب"، وقد حقق نجاحا واسعا، وبيع منه ما يقارب 100 ألف نسخة.

9- قدمت على مدار مسيرتها الفنية 10 ألبومات غنائية أشهرها: "عايشالك" عام 2002، و"بستناك" عام 2006، و"تصدق بمين" عام 2009، و"أسعد واحدة" عام 2012، وأخيرا "سهرنا يا ليل" في عام 2016.

10- قدمت عددا من "الدويتوهات" الناجحة، مع كبار المطربين، مثل أغنية "بتغيب بتروح" مع راغب علامة، و"جوا الروح" مع فضل شاكر، و"ورا الشبابيك" مع تامر حسني.

11- أول مطربة عربية تغني أمام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، بيل كلينتون، في عرض النجوم الخيري في دبي.

12- اختارتها الأمم المتحدة سفيرة للنوايا الحسنة في مجال مكافحة الجوع، عام 2011.

13- . دعمت موقف المطربة أصالة ضد النظام السوري، وأعلنت تأييدها للثورة السورية، واصفة ما يحدث في سوريا من جانب نظام بشار الأسد بأنه "إجرام وإبادة للشعب الذي خرج يطالب بالحرية والديمقراطية".

14- حصلت على جائزة الموسيقى العالمية 3 مرات، كما نالت جائزة "ميدل إيست وورد"، كأفضل مغنية بالشرق الأوسط، عام 2008، من هيئة نقابة الفنانين المصريين، بجانب حصولها على 6 جوائز رسمية عن ألبوم "تصدق بمين".

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التحرير

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