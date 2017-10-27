ما مدى ضرر تدخين "الفيب" على الصحة؟.. دراسة أمريكية تجيب

كتب - هشام عواض:

انتشر في السنوات الأخيرة تدخين "الفيب vape " أو كما يسميها البعض الشيشة الإلكترونية، الذي اختلف الآراء حوله ما بين مدافع عنه، بأن تأثيره على الصحة أقل بكثير من وسائل التدخين الآخرى. بينما يرى آخرون أن خطره لا يقل عن السجائر العادية، وهذا ما أكدته أيضاً دراسة أمريكة حديثة.

ذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، أن باحثون من جامعة نورث كارولينا الأمريكية، وجدوا أن "الفايب" له تأثير سلبي على الصحة مماثل للسجائر العادية، بل يمكن أن يكون آثاره أشد خطرًا.

وقال محمد كيسير، الباحث الأساسي في الدراسة، "إن نتائج دراستنا أكدت أن "الفايب" له أضرار خطيرة على الرئة".

وأظهرت نتائج الدراسة، أن "الفايب" خطير وقد يعرض المدخنين لمشاكل صحية فريدة من نوعها أكثر من السجائر العادية.

وكشفت أن مع تدخين "الفايب" ارتفعت احتمالية الإصابة بالأمراض الرئة الخطيرة، مثل الإنسداد الرئوي المزمن، والتليف الكيسي، بالإضافة إلى الصدفية.

ولاحظ الباحثون زيادة بروتين "موسين 5AC"، المسئول عن إفراز المخاط المرتبط بالتهاب الشعب الهوائية المزمن والربو.

وقال الدكتور "كيسيمر"، إن على الرغم من النتائج التي توصلنا لها، إلا أنها لا تزال تدرس، وربما يكون "الفايب" في نهاية الأمر ليس بهذا السوء".

وأضاف "كيمسير"، أن مقارنة ضرر "الفايب" بالسجائر العادية يشبه إلى حد ما مقارنة التفاح مع البرتقال"، لكن ما نريد التوصل إليه هو أن "الفايب" لا يعد بديل صحي، بل أن له أضرار صحية.