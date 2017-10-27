السيطرة على حريق هائل في منزل بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل في منزل بالدقهلية
04:18 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
ارشيفية
الدقهلية - رامي القناوي:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، حريقًا هائلًا شب داخل منزل خالي من السكان بقرية منشاة صبري أبوعلم بمركز تمى الأمديد عقب اشتعال النيران في كمية من قش الأرز وانتقالها إلى داخل المنزل.
وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تمى الأمديد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في منزل خارج الكتلة السكنية وخالي من السكان ملك "أسامة. ا. ا" 41 عامًا، عامل.
وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء وبإشراف العميد مروان عبدالمعطي، مدير إدارة الحماية، وتمت السيطرة على الحريق، بعد أن أتى على بعض محتويات المنزل من الأثاث، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.
بسؤال مالك المنزل، علل سبب الحريق بقيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل على كمية من القش بجوار المنزل، ما أدى إلى نشوب الحريق، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
جرى تحرير المحضر رقم 3938/2017 إداري المركز، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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