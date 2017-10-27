أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق هائل في منزل بالدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق هائل في منزل بالدقهلية

04:18 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

السيطرة على حريق هائل في منزل بالدقهلية

ارشيفية

 

الدقهلية - رامي القناوي:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، حريقًا هائلًا شب داخل منزل خالي من السكان بقرية منشاة صبري أبوعلم بمركز تمى الأمديد عقب اشتعال النيران في كمية من قش الأرز وانتقالها إلى داخل المنزل.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تمى الأمديد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في منزل خارج الكتلة السكنية وخالي من السكان ملك "أسامة. ا. ا" 41 عامًا، عامل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء وبإشراف العميد مروان عبدالمعطي، مدير إدارة الحماية، وتمت السيطرة على الحريق، بعد أن أتى على بعض محتويات المنزل من الأثاث، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

بسؤال مالك المنزل، علل سبب الحريق بقيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل على كمية من القش بجوار المنزل، ما أدى إلى نشوب الحريق، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

جرى تحرير المحضر رقم 3938/2017 إداري المركز، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

    أخبار

  • القبض على طبيبين متهمين بالتسبب في وفاة طفلة بالدقهلية

    أخبار

  • إخلاء سبيل مدير مصنع البويات المحترق بالإسكندرية عقب سماع أقواله

    أخبار

  • "السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز

    أخبار

إعلان

b298eeec41.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"