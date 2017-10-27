أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إزالة محطات التقوية والأعمال المخالفة لشركات الاتصالات بالإسكندرية (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إزالة محطات التقوية والأعمال المخالفة لشركات الاتصالات بالإسكندرية (صور)

04:12 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

  • عرض 3 صورة

    3eeafd65bd.jpg

  • عرض 3 صورة

    aff2d5f9c1.jpg

  • عرض 3 صورة

    164bd9f4ea.jpg

إعادة الألبوم

وقفة للتضامن مع شهداء القوات المسلحة والشرطة في المنصورة (صور)

الألبوم التالى

وقفة للتضامن مع شهداء القوات المسلحة والشرطة في المنصورة (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم شرطة باب شرق، لإزالة عدد من محطات تقوية شبكات المحمول غير المرخصة بنطاق الحي.

وأفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم، بأنه تمت إزالة محطة التقوية أعلى سطح العقار رقم 2 شارع المنارة، والمكونة من 3 انتنة هوائي ولوحة مفاتيح وبوكس بداخله 6 قطع RFD وبوكس بداخله أجهزة بور و3 بوكس آخرين محكمة الغلق.

كما أزالت أجهزة الحي المحمول الكائنة أعلى العقار رقم 2 شارع عبدالعليم من شارع الزهور والمكونة من 4 انتنه هوائي وبوكس بداخله 16 بطارية و13 جهاز nodes و2 تكيف وجهاز nec ولوحة مفاتيح وطفاية حريق و 5 بوكس محكمة الغلق، وتمت إزالة الجمالون الحديد المقام بجوار العقار رقم 59 شارع السلطان حسين بطول 30*50 متر عبارة عن 36 عامود حديد 3*10 متر و22 عامود 3*5 متر و 3 باب حديد ولافته اعلانيه بطول 7*.6*.15.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سقوط عصابة "عنبة" لسرقة بطاريات شبكات المحمول في القليوبية

    أخبار

  • إحباط بيع 7 آلاف لتر سولار "مهربة" لشبكات المحمول في القليوبية

    أخبار

إعلان

6908c4d8c3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"