إزالة محطات التقوية والأعمال المخالفة لشركات الاتصالات بالإسكندرية (صور)

وقفة للتضامن مع شهداء القوات المسلحة والشرطة في المنصورة (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم شرطة باب شرق، لإزالة عدد من محطات تقوية شبكات المحمول غير المرخصة بنطاق الحي.

وأفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم، بأنه تمت إزالة محطة التقوية أعلى سطح العقار رقم 2 شارع المنارة، والمكونة من 3 انتنة هوائي ولوحة مفاتيح وبوكس بداخله 6 قطع RFD وبوكس بداخله أجهزة بور و3 بوكس آخرين محكمة الغلق.

كما أزالت أجهزة الحي شبكة المحمول الكائنة أعلى العقار رقم 2 شارع عبدالعليم من شارع الزهور والمكونة من 4 انتنه هوائي وبوكس بداخله 16 بطارية و13 جهاز nodes و2 تكيف وجهاز nec ولوحة مفاتيح وطفاية حريق و 5 بوكس محكمة الغلق، وتمت إزالة الجمالون الحديد المقام بجوار العقار رقم 59 شارع السلطان حسين بطول 30*50 متر عبارة عن 36 عامود حديد 3*10 متر و22 عامود 3*5 متر و 3 باب حديد ولافته اعلانيه بطول 7*.6*.15.