أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ساويرس عن مشروع نيوم: "معجب بخطوات ولي العهد.. وسأستثمر به وأنا مغمض"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ساويرس عن مشروع نيوم: "معجب بخطوات ولي العهد.. وسأستثمر به وأنا مغمض"

04:09 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

رجل الأعمال نجيب ساويرس

كتبت - مادي غيث:

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على أحد متابعيه على موقع تويتر، عندما سأله الأخيرة حول متابعته لمشروع "نيوم" من عدمه، وهل سيستثمر به أم لا.

قال ساويرس، "لا يوجد تفاصيل واضحة حتى الآن، لكن إعجابي بالخطوات التنويرية لولي العهد والعودة إلى الإسلام الوسطي يجعلنى أتبعه وأنا مغمض العينين وأستثمر".

وكان ولي العهد السعودي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن مشروع استثماري يُسمى "نيوم"، الذي من المقرر له أن يركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة، وتنتهي المرحلة الأولى منه في 2025.

بحسب الموقع الرسمي للمشروع فإن منطقة "نيوم"، هي منطقة اقتصادية مستقلة، بقوانينها ولوائحها الخاصة التي تعمل على تعزيز النمو في المنطقة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فرج عامر يشيد بمواقف محمد بن سلمان تجاه أسر شهداء الواحات

    أخبار

  • ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

    أخبار

  • نبيل الحلفاوي يرفض إعلان الحداد: "مازلنا في حالة حرب"

    أخبار

  • ساويرس: سرعة نشر الحقيقة الحل الوحيد لمواجهة التسريبات

    أخبار

إعلان

7666b9941f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"