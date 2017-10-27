ساويرس عن مشروع نيوم: "معجب بخطوات ولي العهد.. وسأستثمر به وأنا مغمض"
ساويرس عن مشروع نيوم: "معجب بخطوات ولي العهد.. وسأستثمر به وأنا مغمض"
04:09 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
رجل الأعمال نجيب ساويرس
كتبت - مادي غيث:
رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على أحد متابعيه على موقع تويتر، عندما سأله الأخيرة حول متابعته لمشروع "نيوم" من عدمه، وهل سيستثمر به أم لا.
قال ساويرس، "لا يوجد تفاصيل واضحة حتى الآن، لكن إعجابي بالخطوات التنويرية لولي العهد والعودة إلى الإسلام الوسطي يجعلنى أتبعه وأنا مغمض العينين وأستثمر".
وكان ولي العهد السعودي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن مشروع استثماري يُسمى "نيوم"، الذي من المقرر له أن يركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة، وتنتهي المرحلة الأولى منه في 2025.
بحسب الموقع الرسمي للمشروع فإن منطقة "نيوم"، هي منطقة اقتصادية مستقلة، بقوانينها ولوائحها الخاصة التي تعمل على تعزيز النمو في المنطقة.
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