نائب القوصية يطالب المواطنين بإبلاغ الأمن بالشخصيات المريبة

التحرير

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قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة القوصية بمحافظة أسيوط، إن القضاء على البؤر الإرهابية في صعيد مصر يحتاج إلى تكاتف جميع طوائف الشعب، والشرطة والجيش.

وأضاف في تصريحات لـ«التحرير» أن المواجهات الأمنية تعد الحل الأخير لمواجهة الإرهاب، حيث من المفترض أن تبدأ المواجهة من المواطن نفسه، بأن يسهم في القضاء على الإرهاب بإرشاد الأجهزة الأمنية عن أي وجوه مريبة يراها، خاصة أن أجهزة الشرطة لها عيونها في كل مكان.

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كانت اشتباكات بين قوات الأمن الشرطية، وخلية إرهابية مسلحة، قد وقعت صباح اليوم، الجمعة في الكيلو 175 من طريق الوادي الجديد إلى أسيوط، ونتج عنها مقتل 13 إرهابيا.