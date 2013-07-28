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قومى المرأة ببنى سويف ينظم قوافل طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدى

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قومى المرأة ببنى سويف ينظم قوافل طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدى قومى المرأة ببنى سويف ينظم قوافل طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدى

أ. ش. أ

قام فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، بالتعاون مع وزارة الصحة بإجراء فحص لعينات عشوائية من السيدات فى القرى المختلفة بالمحافظة للكشف عليهن وتعريفهن بالمشكلة وكيفية عمل الفحص الذاتى وتحويل الحالات الإيجابية لعمل الأشعة وإجراء عملية استئصال الورم، وذلك فى إطار ما يقوم به المجلس من جهود لنشر الوعى

الصحى وتحسين الأحوال المعيشية والصحية للمرأة، وفى ظل الانتشار الكبير لمرض سرطان الثدى فى الآونة الأخيرة.

وقالت نارمين عبد العظيم مقررة فرع المجلس فى محافظة بنى سويف- فى تصريح لها اليوم- إنه تم اختيار 10 قرى من مراكز المحافظة الأكثر فقرا لإجراء هذه الفحوص عليها وذلك خلال الفترة من 4 يونيو وحتى 9 يوليو الماضى بواقع زيارتين أسبوعيا.

وأضافت أن هذه قوافل أسفرت عن اكتشاف 5 حالات مصابات بالمرض ولا يعلمن من بين عدد 400 حالة تم إجراء الكشف عليهن، وقد تم تحويلهن إلى إجراء لأشعة

الماموجرام بالمستشفى الجامعى كلية طب جامعه بنى سويف ،لافتة إلى السيدات المتزوجات وغير المتعلمات هن أكثر الحالات التى خضعت لإجراء الفحص عليهن.

وأشارت إلى انه تم تدريب أطباء الوحدات وقسم تمريض تنظيم الأسرة على كيفية إجراء فحص الثدى ليصبح إجراء روتينى لأى إمراة تحضر إلى وحدة تنظيم الأسرة مما يساهم

فى الكشف المبكر عن حالات أورام الثدى، كما أسفرت القافلة عن اكتشاف أمراض أخرى تعانى منها السيدات وتم تحويلهن إلى المستشفى الجامعى للكشف عليهن.

وأكدت مقررة الفرع أن هذه القوافل ساهمت فى نشر ثقافة الفحص الذاتى بين السيدات، وتم اقتراح إجراء قوافل مماثلة لاكتشاف أورام الكبد والكلى، فضلا عن تنظيم مجموعه

ندوات للأطباء ولقسم تمريض تنظيم الأسرة فى الوحدات التى تمت زيارتها لعرض النتائج عليهم وحثهم على الاستمرار.

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مصر 365