إحالة مسؤولي مكتب تموين بكفر الشيخ للنيابة العامة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، اليوم الجمعة، إحالة المسئولين بمكتب تموين قرية الحوة التابع لإدارة تموين بيلا، للنيابة العامة وفق قرار وكيل الوزارة بالمحافظة، المحاسب عماد عبدالغني حبيب، لثبوت مخالفات، تتضمن التزوير في مستندات الدعم الخاصة بالمحاسبة الشهرية لبعض التجار التموينيين، وأصحاب المخابز.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن وكيل الوزارة تلقى مذكرة من رشدي مرزوق، مدير عام إدارة تموين مركز بيلا، توضح بورود معلومات، تفيد بوجود بعض التجار التموينيين، التابعين لمكتب تموين قرية الحوة، بتقديمهم إخطارات المحاسبة الشهرية، مرفقًا بها تسويات مزورة وبمبالغ على غير الحقيقة، بتسهيلات من مسؤول المحاسبة بالمكتب، محققين مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك.

وأشار الهابط إلى أنه كلف كلًا من أشرف الصاوي، ورانيا صلاح، ومحمد حمدي، المفتشين بالإدارة، وتحت إشراف مدير الإدارة، بالانتقال لهذا المكتب وفحص جميع الأوراق، والمستندات الخاصة، بحركة الدعم، وصرف المقررات التموينية، وكذا فحص أعمال جميع التجار بدائرة المكتب.

وقال إن الفحص، جرى بحضور مدير مكتب التموين بالقرية المذكورة، ومسؤول المحاسبة بالمكتب، وأسفر عن اكتشاف استيلاء التاجر التمويني "ا. أ. ع. ع"، على مبلغ قدره 150 ألف و727 جنيهًا، لتزويره باتشات التسوية الصادرة، من ماكينة الصرف بالمقارنة، بالتقرير الصادر من مركز المعلومات بمديرية التموين بكفر الشيخ، وحُرر ضده المحضر رقم 2 جنح أمن دولة طوارئ.

وأضاف أن أعمال الفحص أسفرت أيضًا عن استيلاء التاجرة التموينية "ش. ع. ق"، على مبلغ قدره 6 آلاف و609 جنيه، وحُرر ضدها المحضر رقم 1 جنح أمن دولة طوارئ، وتجميع المدعوة "ف. ع. ع"، صاحبة مخبز بلدي، عدد 8 أجولة دقيق بلدي مدعم، بدون وجه حق، ويستوجب دفعها، فروق أسعار بمبلغ 2120 جنيهًا، ونفس الأمر تجميع المدعو "ع. ف. ا"، صاحب مخبز بلدي، 15 جوال دقيق بلدي مدعم، وإنتاجه خبز ناقص الوزن، ما يستوجب دفعه فروق أسعار بمبلغ 3975 جنيهًا.