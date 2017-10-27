بسبب "لون الشعر" طالبة تقاضي مدرستها

كتبت - نرمين الجلاد :

ذكر موقع "سكاي نيوز"، أن طالبة يابانية في المرحلة الثانوية رفعت دعوى على حكومة أوساكا بعد أن أجبرتها مدرستها الحكومية على صبغ شعرها البني باللون الأسود.

وقالت الطالبة في الدعوى التي قدمتها لمحكمة منطقة أوساكا: إن والدتها أبلغت مدرسة كايفوكان في مدينة هابيكينو، عند تسجيل اسم ابنتها بأن لون شعرها الطبيعي بني، إذ أن المدرسة تحظر تلوين الشعر.

وقالت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن الدعوى القضائية إن المعلمين أمروا الطالبة بصبغ شعرها بالأسود، كما أخبروها مرارا بأن الصبغة ليست متقنة وأجبروها "إما على صبغ الشعر بالأسود أو ترك المدرسة".

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن الفتاة لم تذهب إلى المدرسة منذ سبتمبر 2016، وعانت ألما وتهيجا في الجلد بسبب الصبغة، وتطالب الآن بتعويض عن الضرر قيمته نحو 2.2 مليون ين "19300 دولار".