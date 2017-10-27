​"القوى العاملة": قبول طلبات راغبي التدريب بمعهد السالزيان الإيطالي مجانًا الأحد المقبل

القاهرة- أ ش أ:

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن تقديم الوزارة منحة مجانية للشباب للالتحاق بدورات التدريب التحويلي علي المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، وذلك بمعهد دون بوسكو "السالزيان الإيطالي" بالقاهرة بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية، وذلك من بعد غد الأحد وحتي 9 نوفمبر المقبل.

وقال الوزير: إن المهن التي سيتم التدريب عليها بفرع القاهرة تشمل لحام ارجون(TIG) للحاصلين علي دورة لحام اكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية ، وكهرباء تحكم آلي كنترول ، للحاصلين علي دورة كهرباء تركيبات ، والتحكم العددي P.L.C.S7.300 للحاصلين علي دورات تدريبية في التحكم العددي P.L.C.S.7. 200، والتحكم الرقمي خراطه C.N.C.

أما بالنسبة لفرع الإسكندرية سيتم التدريب علي تركيبات كهربائية، وكهرباء تحكم آلي كنترول ، للحاصلين علي دورة كهرباء تركيبات، وطاقة شمسية "فوتوفولتيه، والتحكم العددي P.L.C.S.7. 200، للحاصلين علي دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلي، والتحكم العددي "P.L.C.S7.300" للحاصلين علي دورات تدريبية في التحكم العددي "P.L.C.S.7. 200"، فضلا عن التحكم الرقمي خراطة C.N.C، ولحام أرجون (TIG) للحاصلين علي دورة لحام أكسجين وكهرباء.

وأشار "سعفان" إلى أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين، ومن خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية فوق المتوسطة والجامعات والمعاهد الحكومية المصرية والخاصة، ولم يسبق له الحصول علي منحة الوزارة للتدريب على دورات بالمعهد خلال عامين، وأن يكون من غير العاملين بأي جهة حكومية أو خاصة ، ومتفرغا تفرغا كاملا للدورة ، حيث أن مواعيدها صباحا ومساءً.

كما يشترط أن يكون سن الطالب من 18 إلى 35 سنة، ويجتاز المقابلات الشخصية، ويقدم إقرارا على نفسه بالالتزام التام بحضور الدورات، وفي حالة الانقطاع أو الغياب لمدة 3 أيام متفرقة أو متتالية خلال مدة الدورة يتم إلغاؤها ويقوم بتسديد قيمة الدورة كاملة للوزارة، ولا تلتزم بتوفير مقر إقامة أو مصاريف انتقال للمتدربين خلال فترة الدورة.

وقال "سعفان" إنه بالنسبة لمعهد السالزيان بالقاهرة تقدم الطلبات باليد مرفقا أصل وصورة من شهادة التخرج والتجنيد أو الإعفاء ، وبطاقة الرقم القومي سارية، للاطلاع علي الأصل والاحتفاظ بالصور، وذلك بمقر وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر طول المدة المذكور عدا يومي الجمعة والسبت، وسيتم استكمال الاختبارات العملية وتحديد المستوى بمقر المعهد 2 شارع عبد القادر طه بالساحل - شبرا - القاهرة، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط.

أما بالنسبة لفرع المعهد بالإسكندرية ، فتقدم المستندات والمقابلات الشخصية بمقر المعهد 99 شارع شريف اللبان الإسكندرية.